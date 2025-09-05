снимка Булфото

Шефът на правителствения авиоотряд вече ще може да отказва полети на политици като шефа на парламента, президента и премиера. Това предвижда промяна в правилника на Държавния авиационен оператор, одобрена от правителството и публикувана в "Държавен вестник".

Повод за отказ на полет може да е липсата на пълен списък на пътниците и товарите на полета, летищата за излитане и кацане, точното разписание на полета, липсата на информация за въздушен ескорт на ВИП полета.

Промяната в правилника на ДАО идва няколко месеца, след като през юни назря скандал с председателя на Народното събрание Наталия Киселова и задържания от нея правителствен самолет в Баку, столицата на Азербайджан, с повече от десет часа.

Тогава Киселова беше на посещение в Баку, което съвпадна с ескалацията на конфликта между Израел и Иран и желанието на българи да се евакуират от Израел през Азербайджан.

Председателката на парламента е настояла правителствения самолет да изчака повече от 10 часа българите, пристигащи от Израел. До крайния срок на изчакване на самолета нито един български гражданин обаче не беше успял да премине тежките проверки на границата и в крайна сметка самолетът излетя без тях.

Тогава държавният авиационен оператор посочи, че полетът им от Баку е бил планиран за 17:00 часа, но са излетели в 22:00 часа, а външният министър Георг Георгиев заяви пред медии, че делегацията на Наталия Киселова не е била ангажирана с евакуацията на българи, съобщава offnews.bg.

