Шефът на сеизмолозите в БАН: В България опасност няма

кадър bTV

редактор Веселин Златков

След силното земетресение в Турция, което беше усетено и у нас, директорът на Националния институт по геофизика към БАН проф. Николай Милошев заяви, че у нас сеизмичната обстановка е спокойна. На живо в новините на bTV той заяви, че се очаква да се случи това, което следва подобно земетресение - поредица от последващи трусове.

„Те не би трябвало да се усетят в България”, подчерта специалистът.

„За България всичко е спокойно, за Турция - не”, обобщи проф. Милошев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!