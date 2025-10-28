Шефът на сеизмолозите в БАН: В България опасност няма
кадър bTV
редактор Веселин Златков
След силното земетресение в Турция, което беше усетено и у нас, директорът на Националния институт по геофизика към БАН проф. Николай Милошев заяви, че у нас сеизмичната обстановка е спокойна. На живо в новините на bTV той заяви, че се очаква да се случи това, което следва подобно земетресение - поредица от последващи трусове.
„Те не би трябвало да се усетят в България”, подчерта специалистът.
„За България всичко е спокойно, за Турция - не”, обобщи проф. Милошев.
