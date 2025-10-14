Шефът на щангите: Не можем да дадем и 1 лев на Карлос Насар, след като не идва на лагерите

Кадър БТВ

Никой не иска да изпуска своите добри състезатели. Ще направя всичко възможно Карлос Насар да не замине. Това заяви президентът на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев в студиото на "Тази сутрин" по bTV.

Той отново заяви, че е готов да подпише договора, който е подготвен от екипа на Насар, и е съгласен с всичките му условия.

"Федерацията винаги има принос, без Федерацията никой не може да участва където и да било. Федерацията е поканила Карлос Насар да присъства на лагерите, той не иска. След като не иска, не можем да му дадем и един лев за проекта към Министерството на младежта и спорта. Приносът е за тези, които са на лагер с националния отбор", уточни Ботев и допълни, че трикратният световен шампион не получава заплата, защото не иска да подписва договор.

Само той има условия, приехме ги всички. Ако тръгне към Катар, не можем да го вържем

"В началото на годината се подават договорите на всички състезатели, само Карлос не искаше да го подпише. След като не го подписва, няма как да получи заплата. Министерството трябва да отпусне пари, след като подпише договор. Не е съгласен (Насар) главно заради рекламите."

"Той си предлага негов договор да подпишем, съгласих се. Отивам в залата на 11 септември. показвам му неговия договор да го подпишем и той каза, че ще го даде на неговите хора да го погледнат.

Никой не ми се е обадил, на който е прехвърлил, той е трябвало да ми се обади. Те трябва да търсят контакт с Федерацията".

Стефан Ботев разкри, че парите за възстановяване, които се отпускат на всеки състезател са в размер на 2-3 хиляди лева на месец. И няма как Федерацията да покрие изцяло разходите на Насар, които по негови думи са 500 000 лв. за годината.

"500 000 лв. са почти всички пари за цялото възстановяване на националния отбор", уточни шефът на щангите.

Също така Ботев разкри, че чаканият благодетел все още не е уреден, тъй като въпросният човек иска да се снима с целия национален отбор, и с Карлос Насар, но самият Насар отказва това да се случи.

Защо новината за третата световна титла на Карлос Насар не намери място в официалния сайт на Българската федерация по вдигане на тежести и ще се стигне ли до мир в родните щанги - вижте във видеото.

