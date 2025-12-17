Шефът на синдикат „Образование” за скандала с камерите: Да им се отнемат учителските права

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

„Това е недопустимо!”, това заяви шефът на синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” д-р Юлиян Петров по Нова нюз в коментар на скандала с камерите в тоалетните в столично училище. Той подчерта, че най-важният въпрос е как се избират ръководните кадри в образованието.

„Синдикатите бяха изгонени от комисиите, които определят директорите на училищата”, напомни Петров. Той добави, че не иска изобщо да има такива случаи, за да прави коментар по тях.

„Трябва да им се отнемат учителските права”, това каза председателят на синдикат „Образование” по адрес на замесените в скандала лица.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!