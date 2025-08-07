Шефът на "соколите": Павлин Николов няма готовност да се откаже от заемите към клуба

Снимка ФБ

Председателят на УС на Спартак Алекс Илиев отправи обръщение към спартаклийската общност. В него той разкрива, че Павлин Николов няма готовност да се откаже от заемите, с които е финансирал "сколите", и затова са принудени да търсят финансова подкрепа от Община Варна.

Ето какво заяви Илиев:

Уважаеми привърженици на Спартак Варна, приятели и всички, които обичат нашия клуб,

Днес, в качеството си на председател на УС на ФК „Спартак 1918“, входирах официално писмо до Кмета на Община Варна и общински съвет, свързано с текущата ситуация и финансовото състояние на клуба.

Както е известно, преди около десет дни, след дълъг период на безстопанственост, успяхме да впишем новия Управителен съвет. От този момент започнахме процес по прехвърляне на счетоводството и документацията, запознавайки се „в движение“ със състоянието на клуба, докато паралелно изпълняваме ежедневните задачи по неговото управление и преговаряме с различни бизнеси за споносорство.

С всеки изминал ден откриваме нови тревожни факти – задължения към бивши спонсори, предоставили средства като заеми; към институции, включително към фирми и доставчици; и най-тежкото – задължения към НАП, бивши футболисти и членове на спортно-техническия щаб, които са пряко обвързани с лиценза на клуба.

Проведохме разговор с Павлин Николов относно финансирането, което той е предоставил под формата на заем. От разговора стана ясно, че на този етап няма намерение да си ги търси, но и няма готовност да се откаже от тях, докато не се появи друг, който да поеме клуба. За нас, предвид ситуацията, това е позиция, която не отговаря напълно на реалността. Когато г-н Николов е дошъл в клуба – независимо какви подобрения е правил и какво е постигнал – клубът не е имал такива задължения. Най-редното и нормално нещо е, когато някой си тръгва, независимо по какъв начин и в каква фаза, клубът да бъде оставен в същото финансово състояние, в което е бил поеман. Всички договори, сключвани тогава, са били съобразени с бюджета, представен от г-н Николов, както и с финансирането, което той е предоставял. Последиците от напускането на редица футболисти без уредена раздяла и в тежката ситуация, в която клубът беше оставен, са основен фактор за кризата, която днес ни принуждава да търсим подкрепа от цяла Варна.

Причината, поради която се обръщам към Община Варна, е, че в тази ситуация за всеки нормален спонсор ще бъде трудно да поеме ангажимент, без да е ясно как ще бъдат уредени старите задължения. А и текущата месечна издръжка на клуба сама по себе си е сериозно предизвикателство.

Искам да подчертая ясно: не е наша цел да натоварваме бюджета на Варна и просто да „измъкнем“ някакви пари. Нашият апел е и към кметската администрация – има множество фирми, обвързани с общината, дали чрез обществени поръчки или по друг начин, и трябва да намерим формула, с която те да подкрепят нашия клуб в тази тежка ситуация. Например, може да бъде инициирана такава среща между, представители на Община Варна(Кметска администрация, общински съвет;)бизнеса и УС на Спартак Варна.

А защо това да не се превърне в работещ модел не само за нашия клуб? Това, което днес се случва със Спартак, утре може да се случи и с друг клуб. И не е редно подобни ситуации да продължават да се случват.

Ще се борим докрай, ще излезем на улицата, ако трябва, и няма да изоставим Спартак Варна. Веднъж вече го спасихме – ще го спасим и втори път. Убеден съм, че ще се обединим и ще останем непоколебими, защото тази емблема е символ на любов, предавана от поколение на поколение, и е част от историята на немалка част от варненци.

Апелирам към всички: не се страхувайте и не се отказвайте. Напротив – идвайте на стадиона, подкрепяйте отбора. Извън тези задължения ще намерим начин да се справим с текущите, за да може никой от играчите и персонала да не пострада, въпреки тежката битка, която ни предстои.

п.с Заповядайте на срещата довечера.

Спартак Варна-Това сме НИЕ!

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!