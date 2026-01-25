Шефът на статистиците у нас: Невъзможно е използването на данни от националното преброяване за избирателните списъци за предстоящия вот

кадър: Бтв

Все още не ясно как ще гласуваме на следващите предсрочни избори. Множество идеи се прокараха, но за сега са спрени на финалната линия. Блокирани са да влязат на второ четене в пленарната зала. Сред промените, които искат част от депутатите, е избирателните списъци да се съставят по данни от Националния статистически институт.

"Използването на данни от националното преброяване за избирателните списъци на предстоящия вот е и фактически, и юридически невъзможно", заяви председателят на Националната статистика в "Тази неделя".

Според Атанас Атанасов в данните от преброяването от 2021 г. има около половин милион вече починали, а в същото време не са включени хора, завърнали се у нас или пък междувременно добили право да гласуват.

"От фактическа гледна точка, преброяването беше направено към 7 септември 2021 година. До изборите ще минат около 4 години и половина. Само през 2022 година, която беше пандемична, броят на умрелите в България е почти 119 000 души. За 4 години и половина, в зависимост от това кога точно ще бъдат изборите, около половин милион ще има умрели. Тоест, вместо да се изчистват избирателни списъци, ще има половин милион хора в списъците, които реално са починали", посочи той за Бтв.

"Разликата между населението, което е преброено през 2021 година, и хората, които реално би трябвало да имат право да гласуват на следващите избори, може да бъде и над милион", коментира Атанас Атанасов.

Преди година от НСИ са изразили своето становище и са дали заявка, че това не е добра идея.

„Чисто юридически ние нямаме право да предоставяме такива данни. Най-малкото защото погазваме три акта. Първият е европейски регламент 223 от 2009 година. Дори ако законът гласи, че трябва да предоставим някакви индивидуални данни, регламентът го забранява. Вторият закон, който се гази, е законът за статистиката. Който твърди същото - нямаме право да предоставяме индивидуални данни. И третият закон, който се погазва, е законът за преброяването“, коментира той.

По думите му през последните месеци инфлацията е относително стабилна.

