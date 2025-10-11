Шефка на картите "Виза" предупреди за измамата с 3-те ъгъла

Пиксабей

Кора Константин е категорична, че измамниците стават все по-настойчиви и по-изобретателни

В съвременния свят банковите услуги са една от най-важните цели на киберизмамниците. Затова е важно какви мерки взимат институциите и банките в тази посока. Как се справя с измамите и каква превенция прилага една от най-големите мрежи за цифрови плащания- Visa, разказва пред „Бизнес новините“ Кора Константин - старши директор "Управление на Риска" в компанията, пише БТВ бизнес новините.

„Най-големите предизвикателства са скорост, удобство и сигурност. Потребителите очакват бърза, безпроблемна и безплатна транзакция. На второ място, много е важна безопасната транзакция.

Много е важно да се види въздействието, което има върху потребителите. Уменията, които имат машините, стават все по-сложни и се използват нововъзникващи технологии. Така, че е необходимо да има контрол на сигурността от край до край“, казва Константин.

Тъй като има все по-голяма дигитализация в световен мащаб, на дневен ред излиза нуждата от специални мерки за преодоляване на измамите. „Важна е и взаимосвързаността между различните видове плащания, картови, сметка до сметка, банкови сметки, мобилни портфейли, така, че трябва да има превенция и контрол от край до край на транзакцията, което ще бъде най-важното в бъдеще“, добавя тя.

Изкуственият интелект е налице както за този тип компании, така и за престъпниците. Така, че за Visa е от голямо значение да има предимство що се отнася до иновациите. Затова използваме квантови криптографски модели, за да бъдем с една крачка напред.

30 хил. транзакции на секунда

„Ние сме пионери в използването на изкуствен интелект. От 1993 година използваме AI за превенция. И за всички наши продукти го използваме. Visa има Advanced Authorization с различни точки за данни за милисекунди.

Имаме 30 000 транзакции на секунда, които касаят 4,8 милиарда картодържатели в целия свят и трябва се следят аномалии и да се идентифицира бързо, когато има нужда. Използваме AI модели също и в търговските обекти. Нашите модели на AI поддържат нивата на измами до 0,1% от всички транзакции. Правим превенция на измами на стойност 29 милиона долара всяка година“, казва още експертът по управление на риска.

Опитът на хората е най-важен за нас и затова внимаваме и се стараем да гарантираме бърза реакция при забелязани заплахи без да се пречи на легитимните транзакции, добавя тя.

Кора Константин е категорична, че измамниците стават все по-настойчиви и по-изобретателни. „Използват винаги слабите места в човешкото поведение и стават все по-добри майстори. Знаят как да убедят и да въвлекат човека, по един емоционален начин, за да преодолеят рационалността“, казва още Кора Константин.

Що се отнася до това какви са модерните методи за измама, експертът казва, че един от най-интересните методи за измами са триангулационните измами, които оперират от три ъгъла. Измамникът гледа коя е банката и използва измами за отстъпки и по някакъв начин привлича хората на фалшиви уеб-сайтове, като от там взимат картовите данни.

Не споделяйте детайли

Най-добрият съвет, който Кора дава на обикновения потребител на банкови услуги, е поддържа доза здравословен скептицизъм. Ако нещо е прекалено хубаво, за да е истина, обикновено не е истина. „Не споделяйте детайли с вашата банка, държавни власти, защото реално никой няма да изисква чувствителна информация.“ Тези, които я искат, обикновено са измамниците, казва още тя.

Освен това е важно да пазаруваме интелигентно. Работете с платформи, които са доверени. Проверявайте сигурността, съответно логото на сайта.

„Повече от 12 милиарда долара сме инвестирали през последните 5 години за киберсигурност, за да създадем съвременни механизми за сигурност и защита за нашите продукти.

И нашата практика е установила повече от 1 милиард долара опити за измами от 2024 година. Продължаваме да се борим с измамите, това е екипна игра, работим в екип и продължаваме да работим с правоприлагащите агенции, държавните институти, за да пазим нашите потребители и те да бъдат в безопасност“, споделя Константин.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!