Шефката на Билла: Идваха клиенти със 100-левки за дребна покупка или с килограми стотинки

Сравнително добре започна Новата година с въвеждането на еврото, тъй като клиентите разбират, че в момента е нужно търпение, предвид това, че имат възможността да плащат и в лева, и в евро. Ние сме емоционална нация и не е чудно, че понякога на касите се случват ситуации, в които клиентите разделят сметките, че приемат магазините като някакви финансови институции и се опитват да плащат всяка малка сметка със 100-левка, за да им бъде върнато евро. Но това с разговор се изяснява и се вижда, че от ден на ден нещата се подобряват.

Това коментира пред Нова нюз Албена Георгиева, изпълнителен директор на Билла.

В нашата търговска верига в около 30-35% от случаите хората пазаруват с евро, а останалите в лева, като в тези 30-35 на сто основно хората плащат не в брой, а с банкови карти. Така че за сега българинът продължава да пазари в левове и това ще продължи до края на месеца, коментира тя.

На касата има внедрена система, която превалутира цените, така че когато човек плати в лева, касиерът да върне в евро. Стремежът е да се връща рестото само в евро. В първия ден от 2026 година имахме проблем с това, че ни се изчерпаха монетите, но тогава банковите офиси бяха затворени, но на следващия ден проблемът се регулира, коментира тя.

В последните дни на миналата година някои клиенти идваха при нас да плащат с огромни количества монети, които са събирали през годините, в някои случаи с килограми монети. Затова се наложи да наложим ограничение при плащането до 50 монети на човек. Внимава се също и с купюрите от 200 и 500 евро – на тях им обръщаме по-специално внимание, за да не се окажат фалшиви, коментира тя.

В момента няма никаква търговска и икономическа обоснованост за увеличение на цените. Като търговци бих казала, че инфлацията на цените при нас е около половин процент, а при някои стоки дори има дефлация, посочи тя.

