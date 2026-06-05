Шефката на НДК отговори на министър Милошев

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Да се вменява вина, че дружеството под наше ръководство е на загуба с почти 49 милиона евро е абсолютно некоректно, каза изпълнителният директор на НДК Андрияна Петкова Татарова пред медии. По-рано днес министърът на културата Евтим Милошев съобщи за финансови злоупотреби в НДК и за това, че заплатата на директора на НДК е в пъти по-голяма от тази на държавния глава.

„Искаме истината да излезе и да запознаем обществото с нея. За пръв път министър на културата си позволява публично да отправи тежки обвинения към ръководството на най-големия културен и конгресен център в България, без преди това да е провел дори една среща с изпълнителния директор, без да разговаря с борда на директорите и без да е направил елементарен опит за някакъв институционален диалог. Нито един телефонен разговор, нито една работна среща, нито един професионален разговор е проведен до този момент", допълни Татарова. Тя уточни, че ръководството на НДК е разбрало от медиите за информацията, представена от министър Милошев.

Данните, изнесени от министъра на културата са верни, но интерпретацията по отношение на настоящото ръководство не са точни, допълни Сашо Ганов, член на Съвета на директорите на НДК, цитиран от БТА. Според ръководството цифрите, оповестени от Министерство на културата, са подвеждащи.

Натрупаната загуба до края на 2023 г. е 96 657 000 лева или 48 564 000 евро, каза изпълнителният директор на НДК. За 2024 и 2025 г. - двете години, в които настоящото ръководство на НДК управлява дружеството, оперативната загуба е в размер на 2 343 000 евро, уточни Сашо Ганов.

Загубата за 2024 г. е 293 000 евро, оповести Андрияна Петкова Татарова. През 2024 г. приходите в дружеството са увеличени с 56 процента, а оперативната загуба е намалена с 88 процента, допълни тя. За 2025 г. ние отчитаме вече 2 050 000 евро загуба, каза изпълнителният директор на НДК. В същото време за 2024 г. само амортизационната загуба е 2 696 000 евро, а за 2025-та е 2 602 000 евро.

За обслужване на огромния сграден фонд на НДК през 2011 г. са работили над 1000 души, в момента са 300, уточни Сашо Ганов и допълни, че поддръжката през 2011-та и сега е една и съща.

„За мен това беше много срамно. Според мен така не се постъпва. Аз си обещах да не използвам емоционални термини, а да говоря само с факти. Ние сме ръководство, което е ориентирано към постигане на резултати и фактите най-добре говорят за тези резултати", каза Андрияна Петкова Татарова по повод днешната пресконференция на министъра на културата Евтим Милошев, пише novini.bg.

Тя обясни, че НДК е създаден през 2011 г. като търговско дружество с решение на Министерски съвет. Първоначално принципал е министърът на финансите, а после министърът на културата. Тогава са апортирали огромен сграден актив от близо 135 000 кв. м заедно с фестивалния комплекс във Варна и този актив е апортиран във вноската на капитала на дружеството. „Това не означава, че са реални пари. В момента на апортирането на този огромен капитал на дружеството текат огромни амортизационни разходи. Тъй като сградният фонд е много стар и много голям, той натрупва много сериозни амортизационни разходи през годините. Важно е да се знае откъде идват загубите", коментира изпълнителният директор на НДК.

„Не можем да се превърнем само на рентиери и да отдаваме помещения, тъй като 2/3 от сградния ни фонд са невъзможни са отдаване под наем целогодишно, за да може да имаме приходи от тях. Ние разчитаме на отдаване на залите за културни мероприятия и на фирми, които са наели наематели при нас," каза Сашо Ганов.

Като търговско дружество плащаме данъци на общината и може да си представите какви данъци плащаме за този огромен сграден фонд, каза изпълнителният директор на НДК. „Този сграден фонд е стар и амортиризиран. Поддръжката и авариите, които се случат са почти на ежедневна база. Не дай си Боже да завали навън", коментира тя.

„Ние върнахме културата обратно в Националния дворец на културата, където й е мястото и то с много усилия. Ние сме търговско дружество и никой не ни задължава това да го правим. Колеги преди нас тази дейност почти са я занулили. Голяма част от събитията, които организираме тук са финансово обезпечени единствено от нас“, коментира Андрияна Петкова Татарова.

„Когато поехме ръководството на НДК на 6 февруари 2024 г. по сметките на Националния дворец на културата имаше 7 500 000 лева. Към днешна дата има около 16 000 000 лева. Това са 120 процента увеличение на приходите за две години и половина", каза тя и допълни, че ръководството на НДК не може да се пребори с „този огромен амортизационен разход, за да изкараме дружеството на печалба“.

Според ръководството на НДК инвестиции в Националния дворец на културата са жизнено необходими, ако „искаме той да бъде приведен в конкурентна среда". В момента ние се конкурираме с останалите зали в София, казаха от НДК.

В същото време културните институции получават делегирани бюджети и за всеки продаден билет получават допълнителна субсидия, допълни Ганов. НДК не получава една стотинка за продадени билети за собствени мероприятия, когато той ги организира. Ние като търговско дружество нито можем да кандидатстваме, нито можем да получим тази субсидия, коментира той.

По думите ръководството на НДК то е внесло голям отчет до министъра на културата, в който е описано всичко, което е постигнато до момента в дружеството.

С 20 процента са увеличени заплатите още през 2024 г., защото са били много ниски, допълни Татарова. През 2025 г. заплатите са увеличени с 15 процента, а в началото на 2026-та с 15 процента.

Възнаграждението на изпълнителния директор Андрияна Петкова Татарова през 2025 г. е 200 681 евро, тоест месечното възнаграждение е 13 680 евро, обяви Евтим Милошев, който представи всички суми в евро. Изпълнителният директор на НДК не каза точния размер на заплатата си, но допълни, че размерът е под сумата, обявена от министъра на културата.

По думите ѝ заплатите на изпълнителните директори и на бордовете на търговските дружества се определят от Закона за публичните предприятия и от правилника за неговото прилагане. Тя обясни, че възнагражденията са различни всяко тримесечие и се определят по скала.

На въпрос относно заплатите, които получават те, Ганов каза, че промяната на заплатите на ръководството е право на културния министър. „Съветът на директорите не може да инициира промяна в заплатите, това е в правото на принципала. Дори да е имало разговори, не може да се инициира промяна на заплатите само от тях. Ние казахме на бившия културен министър Мариан Башев спецификите на нашето дружество. Ние не можем да се самоиздържаме в момента, не може да отидем на печалба без инвестиции. А с тази поддръжка на сградния фонд е трудно“, разясни той.

НДК не се страхува от проверки, защото сме спазили буквата на закона, каза изпълнителният директор. Нямам никакви притеснения, допълни тя и призова Министерство на културата да направи одит. Според нея не е редно да се изнасят некоректни факти.

Съветът на директорите на НДК заяви в края на срещата с медиите, че се надява на диалог с Министерство на културата.

Редактор "Екип на Петел",

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