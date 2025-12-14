Шефката на Виза направи важно съобщение за плащането в евро с карта

Пиксабей

Платежните институции са добре подготвени. Те работят и се подготвят от доста време, така че не очаквам да има проблеми при пазаруването през първите дни на новата година. Това каза изпълнителният директор на VISA България Красимира Райчева в предаването „Събуди се" по Нова телевизия.

След 1 януари хората могат да плащат както досега.

Красимира Райчева обясни, че курсът на еврото е фиксиран и няма как при плащане с карта той да се различава от официалния. Това означава, че измами с курс при картови плащания са практически невъзможни.

Търговците, които работят с кеш, ще трябва да се нагодят за връщане на рестото, особено ако клиентите плащат в лева, а рестото трябва да се върне в евро. „За по-малките търговци ще бъде по-удобно да приемат плащания с карта, а много от желаещите вече се оборудват с ПОС терминали", допълни Райчева.

Важно е гражданите да следят съобщенията от банките и терминалите, добави тя.

