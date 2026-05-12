Шефката на правната комисия: Зададохме правилния тон

Заседанието мина изключително конструктивно, изключително положително. Зададохме правилния тон, поне това е моята лична професионална преценка. Това каза пред журналисти в парламента председателят на Временната комисия по правни въпроси проф. Янка Тянкова, след като на първото заседание на комисията бяха приети и трите законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, свързани със съдебната реформа.

Законопроектите са внесени от парламентарните групи на "Прогресивна България", "Продължаваме промяната" и "Демократична България", предаде репортер на Novini.bg.

В отговор на въпрос кога законопроектите ще бъдат приети в пленарна зала, тя посочи: Не мога да се ангажирам с конкретни срокове, защото, както и колегите реагираха, важно е качеството на това, което ще изготвим като окончателен вариант. Ще се постараем да ги изготвим изключително бързо, но разумно бързо – да вземем предвид направените между първо и второ четене предложения, за да придобият един добър вид за дискусии текст по текст в Народното събрание.

