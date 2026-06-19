Шефката на руската централна банка се появи след дълго отсъствие и намали основната лихва в Русия

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Управителят на Руската централна банка Елвира Набиулина понижи основната лихва с четвърт процентен пункт до 14,25% в петък, връщайки се в публичното пространство след продължително отсъствие.

От началото на юни 62-годишната Набиулина пропусна серия от важни публични събития, включително водещия руски икономически форум в Санкт Петербург, както и заседание на кабинета с участието на Путин и други високопоставени икономически представители.

Централната банка обяви, че Набиулина е в отпуск по болест. Трима души, запознати със ситуацията, казват пред Financial Times, че тя страда от тежка респираторна инфекция.

Въпреки това отсъствието ѝ подхрани слухове, че губи благоволението на Путин.

Вниманието към отсъствието ѝ показва колко необичайно силна роля има Набиулина в управлението на руската икономика по време на войната. То подчертава и несигурността около въпроса кой би могъл да я наследи, ако третият ѝ мандат начело на централната банка приключи през юни догодина.

Според информация на FT представители на властта вече са обсъждали евентуално преструктуриране на централната банка при напускане на Набиулина. Сред разглежданите идеи са разделяне на широките ѝ регулаторни правомощия между няколко институции и отслабване на строгия фокус върху връщането на инфлацията към целевото равнище.

„Играч като централната банка така или иначе изглежда твърде силен в системата на Путинова Русия. Желанието да бъде разделен е съвсем естествено“, казва Александра Прокопенко, бивш служител на Руската централна банка, която сега е анализатор в берлинския мозъчен тръст Carnegie Russia Eurasia Center.

Като водещи кандидати за наследници на Набиулина, ако тя напусне, се посочват Максим Орешкин, икономически съветник на Путин, и Пьотър Фрадков, главен изпълнителен директор на основната руска банка за отбранителния сектор.

Путин често пази големите кадрови решения в тайна до последния момент. Така дори висши представители на собствената му администрация остават в неведение дали той обмисля промяна в централната банка, пише FT.

„Решението ще бъде само на Путин и, доколкото знам, той още не го е взел“, казва Прокопенко.

Според банкери и представители на западни разузнавателни служби обсебването на Путин от фронта в Украйна го кара да подценява икономическите проблеми на Русия. Това допълнително замъглява евентуалното решение за бъдещето на централната банка.

„Той иска отново да мисли за превземането на Купянск“, казва банкер пред FT, визирайки украински град на фронтовата линия, който няколко пъти сменя контрола си по време на войната.

„Не иска да мисли за централната банка. Никой не знае освен него и нея, а дори тя всъщност не знае. Възможно е и той самият да не знае“, добавя банкерът.

Ако Набиулина напусне догодина, това би било сеизмична промяна. Тя ръководеше усилията за превеждане на руската икономика през безпрецедентните шокове от военните разходи на Москва и западните санкции след началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.

Путин многократно е заставал зад Набиулина въпреки шумното недоволство на влиятелното индустриално лоби и твърдолинейните икономически кръгове. Засега няма конкретни признаци, че тя е изпаднала в немилост. Но тази година, петата от войната, икономиката е под по-силен натиск, което дава нови аргументи на критиците ѝ.

Силната рубла свива печалбите на руските износители, а много компании изпитват затруднения да обслужват кредити, взети при двуцифрени лихви. Критиците обвиняват Набиулина и за двата проблема заради настояването ѝ рублата да остане свободно плаваща и заради твърдия ѝ фокус върху борбата с инфлацията. През май тя беше 5,3%, доста над целта на централната банка от 4%.

Основната лихва остана двуцифрена през по-голямата част от периода след пълномащабното нахлуване в Украйна, като достигна връх от 21% през октомври 2024 г. Оттогава тя постепенно беше понижавана и през април стигна 14,5%, докато прегрялата руска икономика се доближаваше до рецесия.

„Рублата е основният проблем за икономиката. Всичко останало, дори основната лихва, е второстепенно“, казва високопоставен руски бизнесмен пред FT.

Според него евтиният внос поставя много руски производители - от компании за гуми до машиностроителни предприятия - в трудна позиция на вътрешния пазар, да не говорим за чужбина.

Без да критикува Набиулина, Путин описа прекалено силната рубла по-рано този месец като „тъжен“ икономически проблем. Миналата седмица, по време на телевизионно заседание на кабинета, той заяви, че има „основания да се очаква намаляване на основната лихва“.

На фона на публичното отсъствие на Набиулина този коментар привлече повече внимание, отколкото би получил при други обстоятелства.

В началото на мандата си Набиулина получи международно признание. Тя преведе Русия през западните санкции през 2014 г., прочисти прословуто корумпирания банков сектор и свали инфлацията от пик от 18% в началото на 2022 г.

Тя беше и сред висшите технократи, които предупредиха Путин за икономическите последици от пълномащабна инвазия месец преди тя да започне.

Заедно с главния изпълнителен директор на Сбербанк Герман Греф и бившия финансов министър Алексей Кудрин, Набиулина е сред малкото технократи, с които Путин редовно се среща, за да получи непригладена картина за икономическите проблеми на Русия, пише FT.

Икономиката обаче все още се представя по-добре от най-мрачните сценарии. Това успокоява Путин, че Русия може да продължи по сегашния път, и му позволява да се съсредоточава върху микроменажирането на бойното поле.

„Проблемът е, че на Путин всъщност не му пука“, казва пред FT представител на западно разузнаване. „Той мисли за друго наследство. Когато е в руската парна баня с ястребово настроените си довереници, те не говорят за лихви и разходи за отбрана. Говорят за големите въпроси на историята.“

Редактор "Екип на Петел",

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