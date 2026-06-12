Шефовете на държавни лечебни заведения получават по-високи заплати от висши държавни ръководни кадри

Снимка: Булфото

Промени в правилата за формиране на заплатите на директора на болници готви Министерството на здравеопазването. Някои от шефовете на държавни лечебни заведения получават по - високи заплати от висши ръководни кадри в държавата, съобщи министър Катя Ивкова.

Тя обяви, че шефа на болница "Лозенец" е получил възнаграждение от над 40 хиляди евро. А на болницата в Благоевград около 36 хиляди евро.

"Ще бъде преразгледана и методиката за сформиране на възнагражденията в участие на Съветите на директорите на търговските предприятия, за да се избегне ситуация, при която лечебни заведения, които са в относително лошо финансово състояние да изплащат възнаграждения на членове на Съвета на директорите в необосновано голям размер. В някои случаи сумарно се получават и между 6,7,8 хиляди евро. В смисъл сумарно заплата плюс възнаграждение в Съвет на директорите, понякога това сумарно възнаграждение възлиза на по-голяма стойност, отколкото е възнаграждението на принципала в случая министъра на здравеопазването", заяви Катя Ивкова.

Редактор "Екип на Петел",

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