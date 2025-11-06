Шермин хвърли бомба в „Ергенът“

Редактор: Недко Петров

След като се заяде за пореден път с Дениз и я нарече „бъчва“, Анна-Шермин обяви гръмка новина в „Ергенът: Любов в рая“. Дубайската принцеса разкри, че ще отваря бранд.

Той обаче няма да бъде само в България, тъй като идеята на Шермин е да го развие и в още няколко държави. Самата тя намекна, че сред тях е възможно да бъдат Израел, където е израснала, и Дубай, където живее от години.

Дали обаче от солидарност към Дениз или защото също е неглижиран от Шермин, Виктор призна, че не вярва проекта й да успее.

Предстои ти тъжно бъдеще, лишено от любов, от щастие, и от всичко, което животът може да ти предложи. Мислиш си, че вървиш по път, който ти носи благини, но тези благини са ти отнети, изригна по бТВ предприемачът.

Неговите думи обаче не само, че не поставиха Шермин на място, но тя продължи още по-настървено да провокира Дениз. Този път на тема висше образование и владеене на езици, с което искаше да й покаже колко далеч е от нейната класа.

Получила съм възпитание на високо ниво, и то много добро. Това, което вие не сте получили, демонстрира за пореден път самочувствие Шермин.

