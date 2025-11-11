Шермин избухна: Завистта разяжда тази жена

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Обтегнатите отношения между Анна-Шермин и Киара доведоха до нова разпра. Тя се разрази, след като Шермин подаде чашата си на Красимир, за да и сипе вино, но певицата я хвърли на земята.

Това изкара извън нерви Шермин и тя изригна по адрес на Киара. Дубайската принцеса ясно й намекна, че колкото и да се старае, няма как да й отнеме Краси.

Завистта я разяжда и тя всячески се опитва да вземе нещо, което е мое, защото има огромна завист и злоба към мен, която се опитва да прикрие. Колко е тъжно, горката продължава да тича след него, въпреки че той не я иска, избухна Шермин.

Тя не харесва Красимир, а иска да й обърне внимание, тъй като има ниска самооценка за себе си. Бута ръцете си към него, въпреки че той ги избутва. Тя знае, че аз съм по-умна и красива, тя е унижаваща себе си жена, допълни Анна.

Киара обаче побърза да й отвърне, че не тя трови атмосферата в имението, а Шермин с постоянните си нападки не само към нея, но и към всички други в „Ергенът: Любов в рая“.

Разбирам Красимир, че се чувства неудобно от тази ситуация с всичките тези скандали, които Шермин създава за пореден път тази вечер, призна по бТВ певицата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!