Шермин остави Радо без думи в Ергенът

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Опитите на Радо да впечатли Ана-Шермин при третата й среща удариха на камък.

Борсовият трейдър положи оромни усилия и заведе моделката на романтично място край морето.

Когато влязоха над висящите калмари в типичния гръцки ресторант обаче, Шермин не остана особено очарована и започва да проявява капризите си.

Тя буквално не бе на себе си, след като разбра, че тоалетната е външна, и се наложи Радо да я носи на ръце обратно на масата.

Ана поръча обилно морска храна, като не забрави стридите и морските таралежи.

В един момент даже се учуди, че няма сюмилиер, но все пак избра квалитетно бяло вино.

Виждайки богатата трапеза, Радо не скри, че чак толкова неща никога не би поръчал, но опита от стридите и установи, че имат вкус на море. Все пак призна, че му горчат.

А, когато разбра, че сметката е 1000 лева, направо побесня.

Аз толкова пари на първа среща никога не бих платил. Шермин е надута, надменна, с много голямо самочувствие и много изисквания. Тя е много находчива и иска винаги най-хубавото и най-лъскавото. Не съм излизал и в моя живот няма да изляза с такава жена, защото това ме отблъсква. Аз не обичам да парадирам, дори да имам финансово състояние, не обичам да парадирам с него, каза по бТВ Радо.

Тези негови думи на практика би трябвало да означават, че между двамата в "Ергенът: Любов в рая" нищо няма да се случи.

