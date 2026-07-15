Шест хеликоптера и десетки дронове са в готовност да гасят пожари това лято

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За тазгодишния пожароопасен сезон са предвидени 6 хеликоптера от Военновъздушните сили. Това съобщи на учение в Казанлък главен комисар Александър Джартов директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", предаде БГНЕС.

В Казанлък се провежда мащабно тактико-специално учение за действия при възникване на горски пожари. Целта е да бъде проверена готовността на институциите за съвместни действия при възникване на големи и сложни произшествия в горски масиви.

По време на тренировката бяха отработени организацията на терен, взаимодействието между отделните структури, координацията на силите и средствата, както и обменът на информация при кризисна ситуация. Практическите действия включиха проиграване на сценарий за възникнал пожар в горски масив, локализиране и ограничаване на разпространението на огъня.

По време на учението Джартов обърна сериозно внимание на необходимостта от безупречна стиковка между всички служби, предвид опита от последните години. "Ключово е. Знаете, че последните две години имахме доста тежки пожари, наложи се при тях да се координираме с много други институции – тоест не участваха на терен само пожарникари. Имаше военнослужещи, служители от горските стопанства, имаше доста доброволци, независимо от това дали са подготвени и обучени, или спонтанни, така че местната власт също е изключително важна в този процес," коментира гл. комисар Джартов.

"Поради тази причина е важно да правим непрекъснато учения, с които да подобряваме тази координация, предвид това, че всяка една организация има различна култура на правене на нещата. Затова трябва да ги правим тези учения, за да може, когато се наложи да действаме, да сме на една вълна, за да са стиковани действията и най-важно - да не пострада някой от тези, които са на терен", допълни още Джартов. И бе категоричен, че включването на необучени хора в критични ситуации на терен крие огромни рискове.

"Опасно е, така наречените спонтанни доброволци понякога идват недостатъчно добре облечени, с неподходящи обувки, понякога с чехли, джапанки и други подобни, които изобщо не са подходящи за самите терени, отделно и за високите температури, които се получават при горенето", подчерта той и допълни, че на най-тежките места влизат само професионални служители, след което се преразпределя останалият човешки ресурс.

За да бъдат по-ефективни в битката с огъня това лято, пожарникарите вече разчитат и на сериозно технологично подкрепление. Главен комисар Джартов обясни, че структурата започва да получава нова техника по проекти за човешки ресурси, сред които раменни пожарогасители, моторни триони и специализирани пикапи за общините.

Основен акцент, обаче, пада върху наблюдението от въздуха. "Най-вече дроновете, предвид факта, че когато имаме особено голям пожар, за нас е изключително важно да разберем самите параметри на пожара, за да може да се прецени дали са необходими допълнителни сили и средства. Очакваме до дни буквално да имаме 84 дрона. Тези 50, които са по проекта, 29 вече са доставени, доставките всъщност текат всеки ден. Със сигурност сме по-добре подготвени от предишните сезони," каза Джартов.

Въпреки готовността обаче, прогнозите за предстоящите горещници не са оптимистични. Директорът на пожарната предупреди, че заради обилните пролетни валежи растителността е изключително буйна, а предстоящото ѝ изсъхване е рецепта за бедствие.

"В последните седмици започва постепенно да се увеличава броят на пожарите на денонощие. Преди бяха между 50 и 100, сега са вече между 100 и 150. Миналите две години имахме между 250 и 350 в най-натоварените денонощия, така че това предстои да се случва," заяви Джартов.

Той призова гражданите към отговорност и подчерта, че превенцията е много по-важна от готовността: "Най-важното е да не възникват пожарите. Да не се използва открит огън в горещите части на денонощието, независимо за какви цели – обикновено прави впечатление, че гражданите започват да почистват дворовете си чрез изгаряне или извършват огневи работи със заварки и рязане с флекс", завърши Джартов.

Редактор "Екип на Петел",

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