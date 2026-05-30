Шест любими имена черпят на днешния 30 май
Любими имена черпят на този ден.
Църквата почита днес паметта на Света Емилия. Имен ден празнуват всички, които носят имената Емилия, Емил, Емилиан, Емилиана, Ема и Емили, пише offnews.bg.
Името произлиза от латинската дума aemilius и означава "съперничка". Хората с това име празнуват и на 8 август, когато почитаме св. Емилиян изповедник.
Света Емилия произлиза от благороднически род и е майка на светците Василий Велики и Макрина, тя е имала още пет дъщери и трима синове. Двама от братята на светицата - епископите Григорий Нисийски и Петър Севастийски, също са канонизирани като православни християнски светци. След като отгледала децата си, повечето от тях напуснали дома ѝ, като останала само най-голямата дъщеря на светицата, която заедно с майка си основава първия девически манастир.
Още приживе Емилия разделя цялото си имущество на равни части, които разпределя на децата си, като освобождава всички роби и робини. Много от освободените приемат християнството и заживяват заедно със светицата и най-голямата ѝ дъщеря в манастира. Света Емилия е доживяла до дълбока старост, а след смъртта си е погребана в малък семеен параклис близо до съпруга и синовете си, каквото било и нейното желание.
На днешния ден традицията е хлябът на трапезата се раздели на равни части между близките, за да няма скандали между тях и всички да си припомнят милосърдието между хората.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!