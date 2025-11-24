Шест месеца затвор за 22-годишен, ограбил двама души

Снимка: Petel.bg



22-годишен младеж от Русенско призна вината си по повдигнатото му обвинение в посегателства срещу собствеността – грабеж. Това съобщават от Варненския районен съд.

Престъпните действия са извършени от подсъдимия във Варна през половин час в рамките на един и същи ден – 12 юли тази година. При първото деяние подсъдимият бил в супермаркет в центъра, когато забелязал клиентка да разговаря с касиерката в магазина и да държи в едната си ръка отворено портмоне. Той приближил жената в гръб, със сила издърпал портмонето и побягнал навън, като малко по-късно прибрал в джоба си намерена вътре банкнота от 100 евро и една банкова карта, останалото изхвърлил на улицата.

При втория случай, отново в центъра на града, на открито, подсъдимият видял мъж да държи в ръцете си три банкноти от по 100 лева и да разговаря с жена. Младият мъж веднага се възползвал от момента на разплащане между наемодател и хазайка, с рязко движение грабнал парите и побягнал. Подсъдимият обаче скоро бил застигнат от пострадалия до частен двор с висока ограда, където се сборичкали, на помощ се намесили и други случайни лица, които предотвратили отнемането и сигнализирали полицията.

22-годишният младеж е осъждан. Откраднатото е възстановено на двамата пострадали. За извършения грабеж съдът му наложи общо наказание от 6 месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим.

Подсъдимият приема да заплати сторените по делото разноски за над 1000 лева. Съдебният акт е окончателен.

