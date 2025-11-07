Шест месеца затвор за мъж, нанесъл побой на родителите си

Снимка: Булфото

По бързо производство Районният съд в Пловдив осъди на шест месеца затвор мъж, нанесъл побой на родителите си в Пловдив в условията на домашно насилие. Това съобщиха от Районна прокуратура - Пловдив.

Той е признат за виновен за това, че на 5 ноември в Пловдив е нанесъл удари с юмруци и е причинил лека телесна повреда на 70-годишната си майка и на 73-годишния си баща, като деянието е извършено в условията на домашно насилие, посочва БТА. Жената е с контузии по главата, гърба, лицето и гръдния кош, а мъжът с охлузвания и кръвонасядания по лицето и очите. Синът на възрастните хора е арестуван след подаден сигнал на тел. 112.

Мъжът, който е на 44 години, е признал вината си. Наказанието е наложено след споразумение, като той ще бъде изтърпява наказанието си при първоначален строг режим.

Определението на Районен съд - Пловдив е окончателно.

През миналата година нарастват престъпленията, извършени в условията на домашно насилие, като са осъдени 206 души, оправдани няма, обявиха през април в доклад на Апелативна прокуратура - Пловдив.

