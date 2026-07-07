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Шест прага затрудняват корабоплаването в българския участък на река Дунав

07.07.2026 / 15:55 0

Кадър Нова телевизия

Ниското ниво на река Дунав затруднява корабоплаването в българския участък. Образували са се шест прага. Това съобщи за БТА главният секретар на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД) в Русе Божидар Янков. 

Критичните участъци са в районите на Сомовит, Белене, Батин, Свищов и Вардим. По тази причина е въведено ограничение в газенето на плавателните съдове. 

Нивото на река Дунав при Русе днес е минус 9 сантиметра спрямо условната кота нула. Прогнозата за идните два дни е то да спадне с още около 10 сантиметра.

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