Шест са вече жертвите при стрелбата в Германия

Снимка: Пиксабей

Хората, убити при стрелбата в северния германски град Щаде, вече са шест, предаде ДПА, като се позова на местната полиция.

Тя съобщи, че един от ранените е починал в болница.

По-рано полицията обяви, че са били застреляни петима души, припомня БТА.

Тя е задържала предполагаемия убиец и още един човек, чиято роля в престъплението засега не е установена. Мотивите за стрелбата към този момент не са ясни.

Всички убити са пълнолетни. Има и ранени хора, чийто брой се уточнява.

Полицията каза, че не издирва други заподозрени и вече няма опасност за широката общественост.

Щаде се намира на около 40 километра западно от Хамбург.

Стрелбата е станала в младежки център в центъра на този град с малко под 50 хиляди жители.

Има съобщения за няколко заподозрени, но те не са потвърдени от полицията, посочва Ройтерс.

Редактор "Екип на Петел",

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