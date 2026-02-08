Шест села в Родопите са в капан, след като река Арда преля и заля мост

Снимка Булфото, архив

Хората от шест села в Родопите за четвърти път тази година попаднаха във воден капан, след като пълноводната река Арда заля моста, по който преминава единственият път към населените места. Ситуацията се повтаря всяка година при повишаване нивото на реката, а потърпевши са близо 500 души от района.

Локацията е село Китница. Мостът е построен преди 60 години и при всяка висока вода Арда го залива. До преди няколко години алтернатива е бил въжен мост, но и той е бил отнесен от реката, предава Бтв.

Кметът на село Китница Сали Мюмюн обобщава положението с думите „Бог високо, цар далеко“. Местните хора споделят усещането, че са изоставени, като според Фахретин Халил „ние сме наказани не само от природата, но и от държавата сме наказани“.

Така хората от Родопите посрещат поредната висока вода на Арда, която вместо да носи берекет, се превръща в бедствие.

Според областния управител на Кърджали Никола Чанев мостът „е проектиран да бъде заливаем“, като по думите му „населението е подготвено за тези условия“, но въпреки това ситуацията „не е нормална“.

Зад залетия мост остават селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука, разказва Бтв. Единствената връзка с тях дни наред остава телефонът, като при проверка хората уверяват: „в момента нямаме проблеми, засега нямаме болни хора“.

Кметът на Китница посочва, че хората вече са свикнали с тази ситуация, която продължава десетилетия. По думите му мостът е построен през 1965 година и при всяко пълноводие жителите „се снабдяват предварително и с лекарства, и с храни“, но при спешни случаи е невъзможно да бъде изпратена линейка. „Вдигаме си ръцете и се молим за здравето на хората“.

Фахретин Халил, който е връстник на моста и работи във ВЕЦ по реката, казва, че години наред „все обещават, обещават, обещават, никакво изпълнение няма“, а според него „обещанието не е като изпълнението“.

Кметът на Китница припомня, че в миналото заради този мост много хора са се изселили във вътрешността на страната, тъй като „ученици не можеха да идат да учат“ и „за изпити не можеха да се явяват“, като подобни случаи са били многобройни.

Мостът е част от републиканската пътна мрежа и според областния управител на Кърджали в момента е в процедура по предпроектна подготовка заедно с още едно мостово съоръжение и 22 км път. По думите му „буквално пред подписване с изпълнителя са нещата“, като в рамките на „месец, месец и половина договорът би следвало да е факт“, ако всичко върви нормално. „Срокът за проектиране е 150 дни, след което трябва да се премине към финансиране и нова обществена поръчка за строителството“.

Кога обаче нов мост ще има реално, областният управител не може да се ангажира, а Фахретин Халил вече не вярва, че ще го доживее. Той заяви, че „в края на 2024 г. щеше да стане проектът“, но „2025 г. мина, 2026 г. стана“, като изразява надежда поне внуците му да могат да го видят. По думите му нервите му не издържат и ако обещанията продължат, е готов „да взема палатката и да обявя гладна стачка пред министерството“.

Заради проблемния мост по няколко пъти в годината от община Ардино обявяват частично бедствено положение.

