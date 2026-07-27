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Шест жертви и 39 ранени при катастрофи през изминалото денонощие

27.07.2026 / 08:04 0

Булфото

Шестима души са загинали, а 39-ма са ранени при станалите 28 тежки пътни произшествия през изминалото денонощие, съобщават от МВР.

В София са регистрирани едно тежко и 13 леки пътнотранспортни произшествия (ПТП), пострадал е един човек.

От началото на месеца при ПТП са загинали 46 души, а от началото на годината – 254-ма. Ранените са съответно 764-ма и 4525-ма, предаде БТА.

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