Снимка: АЕЦ „Козлодуй“

От дни шести блок на АЕЦ „Козлодуй” работи с намалена мощност след като преди това по него бяха извършени редица ремонти.

От Агенцията за ядрено регулиране уверяват, че въпреки това работата на блока е безопасна.

През октомври започна годишният му ремонт, а в началото на декември блокът беше включен в електро-енергийната система.

След това беше изключван два пъти заради дефектирали предпазни устройства.

Малко преди Коледа е спрян отново заради повреда на защитно мембранно устройство, а от 24 декември работи.

Вместо да е натоварен до 1000 мегавата обаче, блокът е с товар малко над 800.

От централата съобщиха за bTV, че за да се гарантира безопасната работа, е взето решение за консервативен подход с плавно повишаване на мощността, при което състоянието на оборудването се следи внимателно.

„От гледна точка съображения за сигурност изчаква се да се види тази мембрана дали определен период от време няма да дефектира за сега показва устойчива работа и се надявам след няколко дена блока да излезе на пълна мощност“, каза енергийният експерт д-р Иван Хинковски.

„Блок 6 на АЕЦ „Козлодуй” е в режим на нормална експлоатация и намалената мощност не засяга функциите на безопасност на блока”, гласи официалната позиция на Агенцията за ядрено регулиране.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!