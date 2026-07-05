Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия

снимки: ОДМВР-Варна

Все още 11-годишната Наталия от варненското село Константиново и 40-годишният бивш партньор на майка ѝ Асен Симеонов са неоткриваеми вече шести ден.

Продължава претърсването на гористи местности и населени места във Варненска област, за които има информация, че издирваните са минали оттам. Пети ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Открита е предполагаема следа, че двамата са нощували в сградата на пустеещата гара в село Нова Шипка. Полицията заедно с доброволци е претърсила щателно района и съседното село Величково, предаде Радио Варна.

Снимките на издирваните са разпространени и в общините Долни чифлик и Дългопол. Те се намират западно от село Синдел, където се проведе мащабна полицейска акция. Обходени са и местностите около провадийското село Китен и дългополското село Аспарухово. В акциите по издирването на 11-годишното момиче и пастрока му се използват термокамери, термодрон и джипове на доброволци.

От полицията призовават, ако бъдат забелязани издирваните, да не се предприемат действия, а да се звъни на телефон 112, тъй като мъжът може да бъде агресивен. В сравнение с разпространените снимки, сега той е с по-голяма брада, но описанието и телосложението са същите.

Редактор "Екип на Петел",

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