Шести играч на Добруджа подсили Спартак

Снимка Фейсбук, Спартак Варна

Шести играч на Добруджа премина в Спартак Варна. Това е Георги Трифонов. Той се превърна в 13-ото лятно поколение на "соколите".

Ето какво написаха на страницата на Спартак във Фейсбук:

ФК Спартак Варна привлече Георги Трифонов. 22-годишният нападател се присъединява към състава на „соколите“ преди началото на новия сезон.

Роденият на 13 февруари 2002 г. футболист е юноша на Ботев (Пловдив), като има и четири мача за представителния тим на „канарчетата“.

В своята кариера Трифонов е защитавал цветовете още на Крумовград, Марица (Пловдив) и Добруджа. Той е преминал и през юношеските национални гарнитури на България до 17 и до 19 години.

През сезон 2024/2025 нападателят реализира общо 21 гола и добавя 15 асистенции във всички турнири с екипа на Марица (Пловдив).

През първата половина на сезон 2025/2026 той се утвърждава като голмайстор на Югоизточната Трета лига с 18 попадения и 11 асистенции.

През втората половина на сезон 2025/2026 Трифонов преминава в Добруджа, където отбелязва 3 гола в efbet Лига, разписвайки се средно на всеки 135 игрови минути.

Пожелаваме на Георги Трифонов много здраве, успешен сезон и много попадения със синьо-белия екип на Спартак Варна!

Редактор "Екип на Петел",

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