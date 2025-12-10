Булфото

Шести вот на недоверие срещу кабинета „Желязков". Вносители са ПП-ДБ, подкрепени от депутатите на АПС и МЕЧ. Темата на вота е „Провал в икономическата политика”. До поредното искане на оставката на кабинета се стигна след масови протести в страната.

От втората политическа сила обясниха, че именно водената от кабинета „Желязков” икономическа политика е причината толкова много хора на протест. Премиерът Росен Желязков вече заяви, че правителството няма да подаде оставка и че е готов да влезе в дебат по вот на недоверие. Засега сметките показват, че само гласовете на опозицията няма да са достатъчни, предаде Нова телевизия.

Според правилника на Народното събрание гласуването трябва да се проведе между 24 и 48 часа след края на дебатите. Именно тогава ще стане ясно дали кабинетът ще запази доверието на Народното събрание.

