Шестима, сред които и 2 деца, са в болница след катастрофата по пътя Русе - Червена вода

Снимка: Фейсбук, село Червена вода, Д. Димов

Шестима са откарани в болница, след тежката катастрофа, която затвори пътя Русе - Червена вода. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Както БТА предаде, сигнал за инцидента е подаден около 17:00 часа. В района след разклона за русенския квартал "Образцов чифлик" са се блъснали два автомобила. На място са изпратени екипи на полицията и четири линейки на Спешна помощ.

За преглед в болница са откарани шест души.

От Спешна помощ съобщиха, че трима души са с тежки наранявания.

Сред пострадалите има и две деца. Те са с по-леки наранявания.

Причините за катастрофата се изясняват.

Пътят Русе - Червена вода е затворен за движение.

Шофьорите могат да използват обходни маршрути през селата Бъзън, Ястребово, Семерджиево и от там - към разклона за Червена вода и Ново село.

