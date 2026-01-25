Шестима, сред които и 2 деца, са в болница след катастрофата по пътя Русе - Червена вода
Снимка: Фейсбук, село Червена вода, Д. Димов
Шестима са откарани в болница, след тежката катастрофа, която затвори пътя Русе - Червена вода. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.
Както БТА предаде, сигнал за инцидента е подаден около 17:00 часа. В района след разклона за русенския квартал "Образцов чифлик" са се блъснали два автомобила. На място са изпратени екипи на полицията и четири линейки на Спешна помощ.
За преглед в болница са откарани шест души.
От Спешна помощ съобщиха, че трима души са с тежки наранявания.
Сред пострадалите има и две деца. Те са с по-леки наранявания.
Причините за катастрофата се изясняват.
Пътят Русе - Червена вода е затворен за движение.
Шофьорите могат да използват обходни маршрути през селата Бъзън, Ястребово, Семерджиево и от там - към разклона за Червена вода и Ново село.
Редактор "Екип на Петел",
