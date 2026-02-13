Шестима българи стартираха в днешния седми ден на Зимните олимпийски игри

кадър: БНТ,архив

Общо шестима българи в два спорта стартираха в днешния седми ден на Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина.

Участие в мъжкия интервален старт на 10 километра свободен стил в ски бягането взеха Марио Матиканов и Даниел Пешков. Двамата се класираха съответно 50-ти и 68-ми, предаде Спортал.

В мъжкия спринт на 10 километра в биатлона най-добре от българите се представи Благой Тодев, който завърши 42-ри. Освен него за неделното преследване се класира още заелият 56-то място Константин Василев, а Владимир Илиев и Антон Синапов останаха съответно 70-ти и 82-ри и не получават право да стартират в неделя.

Владимир Зографски пък даде заявка за силно представяне на голямата шанца в ски скока утре, след като тази вечер даде втори най-добър резултат във втората тренировка.

