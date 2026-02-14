Шестима българи стартират днес на Зимните олимпийски игри

Шестима българи в три спорта ще участват в днешните състезания от програмата на зимните Олимпийски игри в Милано-Кортина 2026.

Първи от националите ще започне скиорът-алпиец Калин Златков, който ще се спусне в гигантския слалом в Бормио. Първият манш е от 11:00 часа, а вторият започва в 14:30 часа, предава БТА.

След 15:00 часа в Антхолц-Антерселва четирите биатлонистки Мария Здравкова, Лора Христова, Милена Тодорова и Валентина Димитрова ще застанат на старт в спринта на 7.5 километра.

Очакванията за добро представяне са сериозни, след като Христова спечели бронз в индивидуалния старт на 20 километра на 11 февруари.

В 19:45 часа на голяма шанца в Предацо ски-скачачът Владимир Зографски ще се състезава с амбицията да подобри класирането си от малката шанца, на която завърши 32-и преди пет дни.

Освен в трите спорта с българско участие, в днешния състезателен ден на 14 февруари ще бъдат разпределени още пет комплекта медали - в паралелното състезание по бабуни от ските-свободен стил за жени, в щафетата по ски бягане на 4 по 7.5 километра за жени, в бързото пързаляне с кънки на 500 метра за мъже, в скелетона за жени и в шорттрека на 1500 метра за мъже.

В програмата са включени също така и състезания в ските-свободен стил в дисциплината биг еър за жени, както и от турнирите от кърлинг за мъже и за жени по хокей на лед за мъже и за жени.

