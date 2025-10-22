Шестима души са убити, от които две деца, при масирана руска атака в Украйна

Пиксабей

Седемнадесет души са били ранени при масирана руска атака срещу Украйна тази нощ, а шест души, включително и две деца, са били убити, предаде Укринформ като се позова на изявление на украинския президент Володимир Зеленски.

"Още една нощ, в която Русия доказа, че не е поставена достатъчно под натиск за това, че продължава войната. Нашите сили за противовъздушна отбрана, мобилни огневи групи и оператори на дронове за прехващане работеха цяла нощ и до сутринта. Бяха подложени на обстрел обикновени градове, най-вече енергийната инфраструктура, но са били засегнати също и много жилищни блокове. Имало е пожари в Запорожка област и удари по домове в Киев", написа Зеленски в страницата си във Фейсбук, предаде БТА.

"Засега се знае, че 17 души са били ранени, а за съжаление, 6 са били убити, сред тях е имало две деца. Изказвам съболезнования на техните семейства и близки", подчерта президентът.

Според украинският президент, руските изявления за дипломация нямат никакво значение, "докато руските управници не почувстват критични проблеми." "Това може да бъде гарантирано само чрез санкции, способности за далекообхватна отбрана и координирана дипломация между всички наши партньори. Крайно време е Европейският съюз да приеме силен пакет от санкции. Разчитаме също на силни санкционни мерки от страна на САЩ и Г-7, от страна на всички, които желаят мир. Много е важно светът да не остане безмълвен сега и да има единен отговор към подлите атаки на Русия", подчерта Зеленски.

Той добави, че всеки, който помага на Украйна с противовъздушни системи и ракети, защитава човешки животи.

