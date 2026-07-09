реклама

Шестима души са убити при израелски удари в Газа

09.07.2026 / 22:47 0

Кадър Ютуб

Шестима души са били убити при израелски въздушни атаки и обстрели в ивицата Газа днес, предаде Франс прес, като се позова на медици в палестинската територия и местната Гражданска защита. Атаките в опустошената след близо три години на война Газа бяха извършени въпреки влязлото в сила още през октомври миналата година споразумение за прекратяване на огъня.

Двама души били убити, а няколко - ранени, при израелски удар с дрон по бежанския лагер Нусейрат в централната част на палестинската територия.

Други атаки взели още четири жертви.

Мишена на едно от нападенията е бил автомобилът на говорителя на палестинското ислямистко движение "Хамас" Хазем Касем. Той не е бил в колата по време на атаката, но бодигардът му е бил убит.

По данни на контролираното от "Хамас" Министерство на здравеопазването в Газа, които са смятани за достоверни от ООН, след влизането в сила на прекратяването на огъня при израелски нападения в крайбрежната територия са били убити 1092 палестинци. Израелската армия е дала шест жертви, включително петима войници, отбелязва АФП.

Агенцията прави уговорката, че поради ограниченията на терен не може да потвърди тези данни, съобщи БТА.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама