Шестима души са убити при израелски удари в Газа

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Шестима души са били убити при израелски въздушни атаки и обстрели в ивицата Газа днес, предаде Франс прес, като се позова на медици в палестинската територия и местната Гражданска защита. Атаките в опустошената след близо три години на война Газа бяха извършени въпреки влязлото в сила още през октомври миналата година споразумение за прекратяване на огъня.

Двама души били убити, а няколко - ранени, при израелски удар с дрон по бежанския лагер Нусейрат в централната част на палестинската територия.

Други атаки взели още четири жертви.

Мишена на едно от нападенията е бил автомобилът на говорителя на палестинското ислямистко движение "Хамас" Хазем Касем. Той не е бил в колата по време на атаката, но бодигардът му е бил убит.

По данни на контролираното от "Хамас" Министерство на здравеопазването в Газа, които са смятани за достоверни от ООН, след влизането в сила на прекратяването на огъня при израелски нападения в крайбрежната територия са били убити 1092 палестинци. Израелската армия е дала шест жертви, включително петима войници, отбелязва АФП.

Агенцията прави уговорката, че поради ограниченията на терен не може да потвърди тези данни, съобщи БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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