Шестима души са загинали, а 25 са ранени при 24 тежки катастрофи у нас за денонощие

кадър: Фейсбук, Иван Янев

През изминалото денонощие в страната са станали 24 тежки катастрофи, при които са загинали шестима души, а 25 са ранени, съобщава МВР на сайта си.

В София леките пътни произшествия са 21, а тежките три. При тях няма загинали, а четирима души са ранени, информират още от вътрешното министерство.

От началото на месеца в страната е имало 566 пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 40 души, а 714 са ранени.

От началото на годината катастрофите са 2899 с 210 загинали и 3595 ранени.

От МВР посочват, че при сравнение с реалните данни за загиналите (176) през същия период на 2025 г., се отчитат 34 (тридесет и четирима) повече загинали участници в движението през 2026 г., предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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