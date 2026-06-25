Шестима души са загинали, а 25 са ранени при 24 тежки катастрофи у нас за денонощие
кадър: Фейсбук, Иван Янев
През изминалото денонощие в страната са станали 24 тежки катастрофи, при които са загинали шестима души, а 25 са ранени, съобщава МВР на сайта си.
В София леките пътни произшествия са 21, а тежките три. При тях няма загинали, а четирима души са ранени, информират още от вътрешното министерство.
От началото на месеца в страната е имало 566 пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 40 души, а 714 са ранени.
От началото на годината катастрофите са 2899 с 210 загинали и 3595 ранени.
От МВР посочват, че при сравнение с реалните данни за загиналите (176) през същия период на 2025 г., се отчитат 34 (тридесет и четирима) повече загинали участници в движението през 2026 г., предаде БТА.
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