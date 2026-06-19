Шестима министри на парламентарния контрол днес

Снимка: Булфото

Шестима министри ще участват в парламентарния контрол. Пръв на въпроси на депутати ще отговаря министърът на земеделието Пламен Абровски. И двете питания към него са за състоянието на язовири - Огоста и Рабиша, и нуждата им от ремонт.

Министърът на спорта Енчо Кирязов ще даде информация за предстоящите действия на ведомството във връзка със ситуацията в българския шахмат и защитата на състезателните права на спортистите.

В контрола ще вземат участие и министрите на образованието Георги Вълчев, на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, на регионалното развитие Иван Шишков и на отбраната Димитър Стоянов.

Преди това депутатите ще ратифицират и изменение на споразумението ни с ЕС по програма InvestEU. Една от промените предвижда увеличаване на финансовия принос на страната - от 150 млн. евро на близо 245 млн.

На първо четене ще бъдат гласувани промени в Закона за кредитните институции, посочва БНР. С тях се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на Управителния съвет на БНБ в качеството ѝ на компетентен орган за банков надзор. Съгласно европейска директива нито един член на управителния орган на компетентен орган, назначен след януари 2026-а, с изключение на управителя, не остава на длъжност повече от 14 години.

Редактор "Екип на Петел",

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