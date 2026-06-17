Шестима от групата на "Калашниците" остават в ареста, един е с гаранция от 10 000 евро

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Шестима от групата на "Калашниците", задържани след спецакцията на ГДБОП в "Ботунец" остават в ареста. Един е освободен срещу гаранция от 10 000 евро. Обвиненията са от рекет и заплахи до трафик на хора и склоняване към проституция, предаде БНТ.

Срещу един от задържаните - Емрах Алексиев, прокуратурата е повдигнала обвинение за склоняване към проституция. В съдебната зала той отрече да има нещо общо с "Калашниците".

Емрах Алексиев, обвиняем: "Не знам кои са Калашниците. Не съм чувал за тях.

- С какво се занимавате, какво работите?

"Няма значение, не съм длъжен да давам обяснение."

Съдът остави в ареста четирима задържани, свързвани с „Калашниците“

Според прокуратурата, по делото е разпитано момиче, което твърди, че обвиняемият е опитал да я вербува, като обещал тя да прибира половината от заработеното. Георги Караченаков, прокурор СРП: "Набиране на едно конкретно лице от женски пол с цел то да бъде мотивирано да предоставя сексуални услуги срещу заплащане. Опит за сводничество."

В телефона му разследващите открили контакти на още момичета. Те били карани на адреси, а тарифата варирала между 120 и 180 евро за час платена любов. Друг от задържаните пък е обвинен, че е превозвал жриците на любовта, пише novini.bg.

Валентин Добрев, прокурор СРП: "Имаме данни, че е бил само шофьор и е осъществявал транспортна дейност. Ще се установяват както доходите на лицето, така и какво е работил и с какви хора е работил."

Съдът остави в ареста и Красимир Алексиев, и Росен Иванов. Алексиев е обвинен за изнудване и отвличане, а Иванов за принуда и заплаха. В съдебната зала стана ясно, че единият е осъждан преди три години за "фалшиви книжки", а другият - преди шест за шофиране без книжка, но вече е реабилитиран.

Според разследващия журналист Кирил Борисов, "Калашниците" са познати на полицията поне от година и половина, а за формалния лидер на групата - Пешо Калашника има данни, че е сключил споразумение с обвинението по дело за сводничество.

"Преди това има още едно споразумение, защото е шофирал под въздействието на кокаин. Излежал си е присъдата в ареста. Сега няма обвинение по поселедната акция от неделя", коментира разследващият журналист Кирил Борисов.

Според журналиста групата няма ясно изразена структура, а парадирането с луксозен начин на живот в социалните мрежи е нетипична за истинските престъпни организации, които поддържат високо ниво на конспиративност.

"Тази тяхна престъпна дейност е на много ниско ниво. В случая с" Калашниците" говорим за момчета от крайните квартали, които са се видяли в малко пари и са решили да изкарват повече, като се правят на бандити. Хубато е, че властта усети тази тенденция", каза още той.

От 52-мата задържани около групата на "Калашниците" до момента 16 са с повдигнати обвинения.

Редактор "Екип на Петел",

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