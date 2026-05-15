Шестима отпаднаха от групата на Черно море за мача с Ботев Пловдив

Снимка: ПФК Черно море

Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи групата за гостуването на Ботев Пд от 35-ия кръг на първенството.

От нея заради контузии отпадат капитанът Васил Панайотов, Живко Атанасов, Хорхе Падиля, Цветомир Панов, Дани Мартин и Димитър Тонев, съобщават от клуба.

В групата се завръща Селсо Сидней, който изтърпя наказание заради натрупани жълти картони.

Срещата между Ботев Пловдив и Черно море е тази събота - 16 май, от 19 ч. на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Групата: Кристиан Томов, Антоан Манасиев, Асен Дончев, Емануил Няголов, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Ертан Томбак, Асен Чандъров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Димитър Кичуков, Георги Пасков, Давид Телеш, Андреас Калкан, Кристиан Михайлов, Николай Златев, Георги Лазаров, Селсо Сидней

