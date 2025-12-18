Шестима отвлякоха мъж в София и източиха банковите му сметки

Пиксабей

Шестима души са задържани за отвличане на мъж в София. Случаят е от юли тази година.

На трима от тях е повдигнато обвинение за противозаконно лишаване от свобода, а на другите трима – за самото отвличане. След като бил върнат в София, потърпевшият подал сигнал на тел. 112, пише Блиц.

В условията на неотложност в хода на разследването са претърсени множество адреси, иззети са доказателства, извършени са разпити, назначени са експертизи, направен е и следствен експеримент, уточни на брифинг зам. градският прокурор на София Десислава Петрова.

Според събраните до момента доказателства късно вечерта на 1 юли 42-годишният мъж е бил насилствено отведен с автомобил от адреса, на който живее. Държан е против волята му на три различни места от късните часове на 1 юли до ранните на 3-ти – в къща в софийското село Томпсън, в апартамент в Перник и в къща в София.

Докато бил превозван с лека кола, имал поставена торба на главата. Според държавното обвинение в това време похитителите взели ключовете за дома на жертвата, портфейла му с всички банкови карти, а впоследствие и негов телефон, на който имал приложение за онлайн банкиране.

Мъжът бил принуден да даде достъп на обвиняемите до банковите си сметки. Разследва се изтегляне на сума от сметките му в град Нови Искър, както и за 94 хиляди лева с онлайн банкирането. Според прокуратурата сега тези пари са обърнати в криптовалути.

Водещ мотив за похищението е неуредени финансови сметки с част от участниците в отвличането.

