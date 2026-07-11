Шестима са ранени при руска ракетна атака в Киев

Снимка Пиксабей

Руснаците нанесоха нови удари по украинската столица. Новините обикалят света. Шестима души са били ранени в среднощната руска ракетна атака по украинската столица Киев. Това предаде Франс прес, като се позова на кмета на града Виталий Кличко.

По-рано тази нощ беше съобщено за експлозии, отекващи в града, хората бяха призовани да се укрият в бомбоубежищата, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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