Шестима са задържани, а двама са с обвинения след операция срещу наркоявка в Мърчаево

Снимка: МВР

Шестима души са задържани, а двама са с обвинения след операция срещу наркоявка в Мърчаево, съобщиха от МВР.

Операцията е проведена от служители на 6-то Районно управление към СДВР след постъпила информация за действаща наркоявка в частен имот. След продължително наблюдение около 1.20 ч. полицаите засекли двама мъже, пристигнали на адреса с цел закупуване на наркотични вещества, посочва БНТ. При опит да бъдат проверени те направили опит да избягат, но били бързо задържани.

При претърсването на имота са открили и иззели 19 хартиени сгъвки с бяло прахообразно вещество, 12 полиетиленови сгъвки със суха тревиста маса, сгъвки с кристалообразно вещество, електронни везни, мобилни телефони и парична сума, за които има данни, че са използвани при незаконната дейност.

По време на полицейската акция част от присъстващите направили опит да укрият веществени доказателства и да напуснат адреса, но всички били задържани без да успеят да осуетят действията на полицията.

Разследването е установило, че 33-годишен мъж, многократно регистриран за престъпления, свързани с наркотични вещества, е сочен като основен участник в престъпната дейност. Срещу него е повдигнато обвинение, а с постановление на прокуратурата е задържан за срок до 72 часа.

Обвинение е повдигнато и на 25-годишен мъж, спрямо когото е взета мярка за неотклонение „подписка“.

Работата по случая продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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