Шестима ще вдигат за България на Световното в Норвегия, Насар все още е без договор

Ангел Русев и Дениз Данев в категория до 60 кг, Иван Димов и Габриел Маринов до 65 кг, Карлос Насар до 94 кг и Христо Христов до 110 килограма ще представят България на Световното първенство за мъже и жени в Норвегия от 2 до 11 октомври. Няма жени в отбора, тъй като те не са покрили нормативите. "Момичетата не се справиха, не постигнаха нужните тежести и решихме, че е по-добре да не участват", сподели днес в пресклуб България старши треньорът на националния отбор Янко Георгиев.

Това ще е първото Световно първенство с други категории, които се намаляват – от 10 стават общо 8, и това ще е един тест за състезателите, коментира президентът на БФ Вдигане на тежести Стефан Ботев. Олимпийските категории се увеличават от 5 на 6, като на предстоящия конгрес на Международната федерация по време на Световното в Норвегия ще се обсъждат всички процедурни въпроси, добави Ботев.

В началото подготовката на щангистите тръгна трудно, но след първия лагер във Варна се събраха всички, каза треньорът, цитиран от БГНЕС. Лагери бяха проведени и в Асеновград, Сливен и София, стана ясно още на пресконференцията. Националният селекционер отбеляза, че е имало проблем с масажиста, който е заболял, но след назначаването на нов специалист щангистите са започнали да показват много добри резултати.

Янко Георгиев даде оценка за формата и шанса на всеки състезател за добри резултати на световния подиум. Според него олимпийският шампион Карлос Насар е фаворит в своята категория за титлата, а шансове за медал имат още Ангел Русев и Христо Христов.

"Ангел Русев има добри позиции и мисля, че може да се бори за медал. По-скромни са позициите на Дениз Данев. Смятаме, че той може да бъде около шесто-осмо място, но ще му бъде трудно. Конкуренцията е много сериозна. При 65-килограмовите Иван Димов и Габриел Маринов попаднаха в група Б, но ако покажат това, което вдигат в залата, също могат да бъдат около шесто-осмо място. При хубаво състезание не виждам кой може да победи Карлос Насар. Христо Христов също има възможност да се бори за медал. Неговите постижения на тренировки са добри и ще се класира добре, ако си реализира възможностите", обяви националният селекционер. Днес Карлос Насар и Иван Димов ще участват на контролно състезание в Хърватия, за което са получили лични покани и това ще бъде последната проверка за тях преди Световното първенство, за което първата група състезатели ще отпътува на 30 септември.

Петкратният европейски шампион по вдигане на тежести Ангел Русев разказа за изпитанието, на което е подложен заради тежката контузия и постоянните болки в рамото. Немският хирург, който извършва операцията преди време, дава заключение, че има проблем във врата и оттам рефлектира върху рамото. На лагера в Сливен също е имал болки, след това състоянието му се е подобрило и резултатите на тренировките също, но като цяло няма големи надежди за представянето в Норвегия. "Сега пак имам възпаление на бицепса", поясни шампионът, като класиране в осмицата в двубоя на първенството ще е добро постижение, а само в изтласкването ще се бори за медал. След Световното Ангел Русев възнамерява да започне специална подготовка за увеличаване на мускулите.

Ръководителят на федерацията Стефан Ботев информира репортерите, че всичко необходимо е подсигурено за състезателите, всички без изключение, треньори, специалисти си получават редовно заплатите. Федерацията изплаща задълженията си редовно, като те вече са сведени до по-малко от 400 хил. лв. Те трябва да бъдат изчистени най-късно до март 2027 г. Ботев изтъкна, че ситуацията във федерацията се е нормализирала и за момента няма недоволство срещу управлението. През август тази година той заяви готовност да свика Общо събрание, на което да поиска своеобразен вот на доверие, а днес обяви, че искане за такова все още не е входирано и едва ли ще се случи в близко бъдеще.

Стефан Ботев поясни, че Карлос Насар все още не е подписал договора си с федерацията както останалите щангисти, но по никакъв начин той не е ощетен в осигуряването на добри условия за подготовка. Единствено не може да си получава заплатата, тъй като средствата са отпускат от ММС и е задължително всеки състезател да има договор с федерацията.

