Шестима загинаха при сблъсък на два хеликоптера в небето над Рио де Жанейро, световноизвестният Оливър Трий вероятно е сред тях

кадър: Петел

Най-малко шест души са загинали в неделя при сблъсък на два хеликоптера в небето над Рио де Жанейро в Бразилия, обявиха пожарните служби, цитирани от Франс прес.

"Хеликоптерите след това се разбиха на паркинга на автосалон, при което избухна пожар и бяха нанесени щети на близо 20 автомобила. Смъртта на най-малко шест души бе потвърдена. Всички те са се намирали на борда на двата летателни апарата", допълниха службите, предаде БТА.

Сблъсъкът се е случил в небето над квартала Рекрейо дос Бандейрантес.

Американският певец и комедиант Оливър Трий е бил в полетния манифест на единия от двата катастрофирали хеликоптера в Рио де Жанейро, съобщи Асошиейтед прес, като се позовава на бразилската полиция.

Засега обаче полицията не е успяла да идентифицира телата на шестимата загинали.

Трий е изнесъл представление в Буенос Айрес, Аржентина, на 4 юни, а в събота е публикувал в Инстаграм видео, в което играе футбол в бразилски квартал.

Оливър Трий е роден на 29 юни 1993 г. в Санта Крус, Калифорния, САЩ. Вокалист, продуцент, режисьор и пърформанс артист, той съчетава поп, алтернативно звучене и визуална експресия в проект, който неспирно се трансформира. През последното десетилетие преминава през различни артистични фази, всяка от които добавя нов пласт към неговата идентичност.

Трий трябваше да изнесе представление в София на 22 септември в рамките на световното му турне, което започна на 30 май.

Редактор "Екип на Петел",

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