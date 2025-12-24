Шестима загинаха при тежка катастрофа между две коли в Полша
Шестима души загинаха при тежка катастрофа в Полша в навечерието на Рождество Христово, предаде ДПА, като се позова на полицията.
Две коли се ударили челно на кръстовище край село Желечице в югозападната част на страната в малките часове на деня, посочва БТА.
Петима души са загинали в единия автомобил, който се е запалил. Последната жертва е шофьорът на другата кола.
Всички хора в двата автомобила са загинали. Самоличността им за момента не е установена.
По-рано полските власти предупредиха хората да проявяват бдителност, когато шофират, тъй като пътищата са заледени, след като температурите в страната паднаха под нулата, а трафикът е засилен заради Коледните празници.
Подобно предупреждение отправиха и от Агенция "Пътна инфраструктура" в България.
