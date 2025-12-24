Шестима загинаха при тежка катастрофа между две коли в Полша

Снимка: Пиксабей

Шестима души загинаха при тежка катастрофа в Полша в навечерието на Рождество Христово, предаде ДПА, като се позова на полицията.

Две коли се ударили челно на кръстовище край село Желечице в югозападната част на страната в малките часове на деня, посочва БТА.

Петима души са загинали в единия автомобил, който се е запалил. Последната жертва е шофьорът на другата кола.

Всички хора в двата автомобила са загинали. Самоличността им за момента не е установена.

По-рано полските власти предупредиха хората да проявяват бдителност, когато шофират, тъй като пътищата са заледени, след като температурите в страната паднаха под нулата, а трафикът е засилен заради Коледните празници.

Подобно предупреждение отправиха и от Агенция "Пътна инфраструктура" в България.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!