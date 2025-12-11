Булфото

Шестият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ беше неуспешен. Вотът на недоверие беше внесен миналия петък от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) и подкрепен с подписите на депутатите от „Алианс за права и свободи“(АПС) и „Морал, единство, чест“ (МЕЧ).

Искането за оставка на правителството подкрепиха 106 народни представители, нямаше против и въздържали се, предаде БТА.

Според правилника за работа на Народното събрание вотът на недоверие се смята за успешен, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.

Минути преди гласуването на вота на недоверие в зала премиерът Росен Желязков обяви, че подава оставката на правителството.

