Шестмесечното момиченце, паднало от люлка в Монтана, е в детската реанимация в "Пирогов"

Снимка: Булфото

Транспортираното с въздушна линейка от Монтана шестмесечно момиченце е настанено в детска реанимация на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" в София. Това съобщиха за БТА от лечебното заведение.

Състоянието на детето е тежко, то е с тежка черепно-мозъчна травма, посочиха оттам.

Шестмесечното момиченце е било настанено вчера в Отделението по реанимация на Многопрофилната болница за активно лечение „ Д-р Стамен Илиев“ – Монтана. То е пострадало, след като е било изпуснато на циментова настилка от по-голямо дете, казаха за БТА от ръководството на лечебното заведение в Монтана.

След консултация с началника на Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение в „Пирогов“ доц. д-р Богдан Младенов, се е пристъпило към преместването на детето с хеликоптер, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха на официалната си фейсбук страница. Капитаните Велин Андреев и Здравко Илчев осъществяват полета между гр. Монтана и болничната вертолетната площадка на УМБАЛ "Света Екатерина". Екип на „Пирогов" с детски реанимобил и в присъствието на доц. Младенов поема бебето и го транспортира до спешната болница.

От началото на годината са реализирани 65 мисии от екипите на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.

