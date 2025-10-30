Шестото издание на програмата „Интернет за всички“ обхваща близо 80 библиотеки в цялата страна

Стартира шестото издание на програмата „Интернет за всички“

Безплатните обучения по дигитални умения ще достигнат до над 2000 възрастни до края на 2025 г.

Занятията се провеждат на живо, в малки групи, с експерти от библиотеките.

Стартира шестото издание на програмата на А1 „Интернет за всички“, която помага на възрастните хора да придобият практически дигитални умения и увереност при работа с мобилни устройства. Към инициативата тази година се включват 70 читалища с библиотечна дейност и 8 регионални библиотеки от всички региони на страната - част от мрежата на Фондация „Глобални библиотеки – България“ , партньор на програмата.

Започва шестото издание на инициативата „Интернет за всички“

Новото издание на програмата поставя акцент върху обученията на живо, водени от експерти от библиотеките и читалищата. Така участниците имат възможност за директен контакт с обучителите, да задават въпроси, да обменят опит и да упражняват наученото чрез практически задачи.

В безплатните обучения участват хора над 65 години с разнообразен житейски и професионален път, обединени от желанието да останат активни и свързани в дигиталния свят. До края на програмата повече от 2000 души ще придобият нови знания и увереност при работа с технологии.

Обучение, част от "Интернет за всички", в Читалищна библиотека при НЧ "Прогрес 1907" в гр. Костенец

„С новото издание на „Интернет за всички“ продължаваме да насърчаваме дигиталната грамотност на поколенията. Вярваме, че свързаността е ключова в днешния свят и затова програмата се превръща в мост между младите и по-възрастните, правейки технологиите достъпни за всеки. Новият формат дава не само практически знания, но и възможност за социализация и споделяне, което участниците ценят високо“, споделя Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в А1.

Чрез програмата "Интернет за всички" възрастни хора от гр. Костенец се обучават на дигитални умения

Участниците споделят, че обученията провокират любопитството им, улесняват комуникацията с по-младите им роднини чрез видеоразговори и чат приложения и им дават усещане за принадлежност към активна общност.

"Интернет за всички" - обучение в с. Мрамор

Програмата включва 12 практически теми – от основна работа със смартфон и достъп до интернет, през използване на комуникационни приложения и онлайн услуги, до защита на личните данни, разпознаване на измами и безопасно поведение в мрежата.Всички участващи библиотеки разполагат с обучителни видеа, печатни материали с обобщена информация, таблети за упражнения и тестове за самооценка. Пълният списък с локации е достъпен на страницата на програмата , където желаещите могат да намерят най-близката библиотека и да се запишат за обучение. В края на годината ще бъде организирана томбола с награди за участниците, успешно преминали обученията – още един стимул за активно участие и постоянство.

