Шествие против насилието в Газа ще има във Варна

кадър: Нова тв

Шествия против насилието срещу палестинците в Газа ще се проведат днес в София и Варна.

Демонстрациите ще започнат от 11:30 ч. В София началото е пред НДК, а в морската столица – на площад "Независимост". Организатори са страницата във "Фейсбук" "Солидарност с Палестина" и политическата организация "Конфликт", базирана във Варна. Те определят събитията като "шествия срещу геноцида в Газа" и "протести срещу терора" в Ивицата, предава БНР.

Демонстрациите ще бъдат последвани от благотворителни базари, които ще се проведат от 15 ч. в Пловдив и от 17 ч. в София. Събраните средства ще бъдат дарени за Палестина, посочват организаторите.

Примирието в Ивицата Газа влезе в сила на 10 октомври, като властите в Израел и групировката "Хамас" взаимно се обвиняват в нарушения на мирната сделка. Девет дни след началото на прилагането на споразумението бяха убити двама израелски войници и най-малко 36 палестинци. Втора сериозна ескалация имаше тази седмица след убийството от снайперист на израелски войник. При ответните въздушни удари, които Израел осъществи, са загинали над 100 души, гласят данни на палестинското здравно министерство.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!