Шейн изтегля стоки от ЕС

Китайската онлайн платформа „Шейн“ изтегля от продажба част от своите продукти, които не отговарят на европейските изисквания за безопасност, съобщи белгийската агенция Белга, цитирана от БТА.

„Предприели сме необходимите предпазни мерки, за да гарантираме, че засегнатите артикули ще бъдат изтеглени от продажба в целия свят“, посочиха от компанията в позиция, изпратена до агенцията.

От „Шейн“ уточниха, че два от артикулите вече са били премахнати по-рано тази година след вътрешни проверки за безопасност.

„Проведохме собствени тестове на редица продукти, които показаха, че половината от посочените като несъответстващи артикули са преминали успешно повторни изпитвания в друга лаборатория. Ще работим съвместно с тестовите агенции, за да установим причините за тези разминавания“,

Поводът за реакцията е доклад на белгийската потребителска организация „Тестаанкооп“ (Testaankoop), според който 70% от продуктите, предлагани от „Шейн“ и „Тему“ (Temu), не отговарят на стандартите на ЕС. От 162 изследвани артикула 112 не са покрили изискванията, съобщиха от организацията, която предупреди, че ниските цени на тези онлайн платформи често са свързани с рискове за потребителите.

Брюксел с нова мярка срещу евтини пратки от китайски сайтове

Изследването е проведено съвместно с партньорски организации, които закупили 162 произволно избрани продукта от най-продаваните категории в „Шейн“ и „Тему“. Те били подложени на лабораторни тестове за механична, електрическа и химическа безопасност, както и за етикетиране и изисквания към опаковките.

Резултатите показват, че само една от 54 играчки отговаря на европейските стандарти. Останалите 53 не преминали нито един тест, като в 60% от случаите били установени реални опасности за децата – малки отделящи се части, лошо запечатани електронни компоненти и прекомерни концентрации на химикали.

Подобни проблеми са открити и при 52 от 54 тествани зарядни устройства, които не са издържали на тестовете за падане, имали са нестабилни щифтове или електрически дефекти, способни да причинят късо съединение, пожар или изгаряния.

Междувременно белгийският министър на околната среда Жан-Люк Крюк представи план за действие срещу продажбата на токсични продукти, след като митниците все по-често откриват опасни вещества като кадмий и олово във фалшиви бижута.

