Шиитски духовник обяви джихад срещу САЩ и Израел

Напрежението по оста Иран-САЩ-Израел се покачва.

Известният шиитски духовник, великият аятолах Насер Макарем Ширази, обяви джихад срещу САЩ и Израел след убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, пише Mehr News.

„Аятолах Макарем Ширази заяви, че отмъщението за кръвта на мъченически загиналия лидер е религиозен дълг за мюсюлманите по целия свят“, пише иранското издание.

Върховният лидер на Иран беше убит в резултат на съвместните атаки на САЩ и Израел срещу страната, които започнаха на 28 февруари.

Вчера израелските отбранителни сили заявявиха, че са „елиминирали“ ръководството на отбраната на иранския режим в това, което наричат ​​свой „първи залп“ от атаки.

Според публикация в социалните мрежи, това включва Али Шамхани, съветник по въпросите на сигурността, Мохамед Пакпур, командир на Иранския корпус на гвардейците на революцията, и Азиз Насирзаде, министър на отбраната.

Аятолах Али Хаменей е върховният лидер на Иран от 1989 г. насам и една от най-влиятелните фигури в близкоизточната политика. Биографията му се преплита с историята на Ислямската република след революцията от 1979 г., а ролята му е ключова за начина, по който Иран функционира – вътрешнополитически, институционално и във външната си политика.

Висшата му титла в шиитския ислям „аятолах“ носи много силно влияние в обществения и политическия живот, особено в Ислямска република Иран. Думата означава „знамение на Аллах“, пише btvnovinite.bg.

