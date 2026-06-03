Шишков: Аз бих търсил вината за Баба Алино в сглобката

Кадър Нова тв

ДНСК и Агенцията по геодезия, картография и кадастър влязоха на проверка в Община Варна, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

По думите му основната цел е да се видят документите около случая „Баба Алино“ и особено около фалшивите удостоверения за търпимост. Според Шишков проверката ще покаже и дали става въпрос само за един проблемен обект, или не.

Министър Шишков коментира и изнесената от варненски общински съветници от ГЕРБ информация за нови проблеми около дейностите на корпорация КУБ.

„Това е опит двата случая да бъдат направени така, че да изглеждат един, накрая инвеститорът да извади едно разрешение за строеж и всички да се объркаме. Всичко, което в момента се вади допълнително за други обекти, няма нищо общо с Баба Алино“, посочи Шишков.

Във Варна има организирана слепота, допълни министърът. Според него вината не е на една политическа сила.

„Аз бих търсил вината общо в сглобката, защото този период, в който се развива цялата история – от лятото на 2023 година насам, е периодът на сглобката“, каза още Шишков.

По думите на адвокат Валя Гигова постройките, макар и незаконни, не подлежат на премахване, докато имат статут на сгради, за които е признат режим на търпимост

По думите му всички работят заедно, а сега всеки иска да хвърли вината на другия, само че тя е на всички. Министърът подчерта, че не бива да се бъркат отделните случаи. За местността Баба Алино няма строителни книжа, а наличие на поредица от тежки закононарушения, в които са замесени политическите сили, тоест участниците в сглобката, каза още Шишков.

Той припомни, че вече има заповед за уволнението на ръководителката на Службата по кадастър във Варна, но тя е в болнични.

"Когато се върне на работа, ще бъде освободена, каза Шишков и допълни, че в момента се подготвя преписка, за да бъде сезирана прокуратурата за работата на тази служителка.

Причината е попълването на кадастъра с незаконни строежи, а това и издадените удостоверения за търпимост, са били база за извършване на сделки и вече има ощетени граждани", каза министърът.

За евентуалното събаряне на незаконните строежи в Баба Алино Шишков бе категоричен, че това е в правомощията на кмета на Варна.

"Ако държавата се намеси и издаде такава заповед, означава да създаде документ, който ще падне в съда", обясни министърът и допълни, че няма намерение да прави услуги на тези, които са строили незаконно.

За наличната инженерна инфраструктура в Баба Алино министърът посочи, че там няма няма регулационен план, няма и одобрена улична регулация. Той увери, че ще бъдат направени нужните проверки за трафопоста в района.

„Случилото се със сигурност е станало с любезното бездействие на ВиК-Варна. Всеки замесен в този случай ще си понесе отговорността, включително и наказателна, а ние ще бъдем абсолютно безкомпромисни“, каза още министърът и допълни, че най-вероятно скоро управителят на дружеството вече няма да е на този пост.

Редактор "Екип на Петел",

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